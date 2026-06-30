Страна ЕС первой в мире задействует наноспутники для предотвращения лесных пожаров

Греция первой в мире использует наноспутники для выявления лесных пожаров

Греция стала первой в мире страной, которая задействует наноспутники для выявления лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что четыре наноспутника уже введены в эксплуатацию. Они за кратчайшее время отправляют оповещения пожарным при обнаружении очагов пожаров.

По данным Euronews, спутники разработала немецкая авиакосмическая компания OroraTech. Они поступили на орбиту в мае текущего года. Наноспутники способны с помощью тепловых датчиков и искусственного интеллекта выявлять очаги огня размером от четырех метров, в то время как обычные спутники фиксируют достаточно крупные пожары.

В Греции пожароопасным является период с 1 мая по 31 октября.

Европа больше недели охвачена экстремальной жарой. Температурные рекорды были зафиксированы во многих странах континента.

Одной из наиболее серьезно пострадавших от экстремальной жары европейских стран оказалась Франция. В стране за три дня — 24, 25 и 26 июня — ежедневное число летальных исходов из-за аномальной погоды выросло с 0,9–1 тысячи до 1,2–1,4 тысячи случаев.

Ранее сообщалось, что ВОЗ проведет экстренное совещание в связи с экстремальной жарой в Европе.