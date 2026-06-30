Двое мужчин сбежали из психоневрологического интерната, их ищет полиция

В ДНР двое мужчин сбежали из психоневрологического интерната и пропали

В городе Снежное Донецкой народной республики (ДНР) двое мужчин сбежали из местного психоневрологического интерната. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции республики.

Мужчины не вернулись обратно в медучреждение, теперь их разыскивают правоохранительные органы. Опубликованы фото и приметы беглецов.

Один из сбежавших — Гришин Николай Владимирович 1981 года рождения, рост около 170 см, худощавый, у него русые короткие волосы, карие глаза, искривлена носовая перегородка, был в темной футболке, штанах и резиновых тапках.

Второй беглец — Фадеев Владимир Иванович 1962 года рождения, рост также около 170 см, худощавый, у него русые волосы с сединой, карие глаза, был в темной футболке, шортах и тапках. Местных жителей попросили обратиться в полицию в случае нахождения этих мужчин.

До этого в Бурятии женщина сбежала из больницы, чтобы отдать деньги мошенникам. Для «спасения» денег женщину убедили скачать приложение и включить демонстрацию экрана. По указанию мошенников она сбежала из больницы в Улан-Удэ, на такси поехала за деньгами в село, затем купила билет на самолет и вылетела в Иркутск. Там она передала денежные средства курьеру мошенников, она лишилась 2,3 млн рублей.

Ранее в Челябинской области мужчина сбежал из больницы и едва не замерз на трассе.