Россиянина задержали за попытку прикурить сигарету от Вечного огня

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, утром 16 июня 48-летний мужчина находился на территории мемориального комплекса «Обелиск воинам-рабочим ДОКа» в Котельниче. На глазах у очевидцев он попытался прикурить сигарету, наклонившись к чаше Вечного огня.

Хулигана задержали по обвинению в реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Ведется следствие. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Следователи СК России проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.

До этого стало известно, что в Петербурге перед судом предстанет мужчина, который осквернил Вечный огонь в День Победы. 9 мая пьяный мужчина зашел внутрь гранитного мемориала на Марсовом поле, поставил бутылку с пивом рядом с пламенем, а затем взял возложенные цветы и швырнул их в огонь. На допросе он пояснил, что решил бросить букеты в пламя, думая, что оно станет еще больше.

Ранее женщина в канун Дня Победы сорвала плакат с Георгиевской лентой в Полесске.