Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Мальчик тайком пробрался в поезд и уехал в другой город, разлучившись с семьей на 35 лет

SCMP: в Китае глухонемой мужчина воссоединился с семьей через 35 лет
China news

Глухонемой мужчина из Китая воссоединился с родной семьей спустя 35 лет после того, как в детстве случайно уехал на поезде в другой конец страны, пишет South China Morning Post.

В 1991 году Лэй Цзэцин вместе с друзьями тайком забрался в поезд, уснул под сиденьем и проснулся уже за сотни километров от дома. Из-за того, что мальчик был глухим и не мог говорить, он не смог объяснить, кто он и откуда. Некоторое время ребенок жил на улице возле железнодорожного вокзала, пока его не приютила местная жительница, научившая его писать.

Позже о нем начал заботиться владелец ресторана по фамилии Хун. Мужчина дал Лэю жилье, помог устроиться на работу и более 30 лет относился к нему как к родному сыну. Несмотря на новую жизнь, Лэй не прекращал поиски своей семьи. Он публиковал объявления в интернете, обращался в полицию и пытался восстановить воспоминания о детстве.

Переломный момент наступил, когда его старший брат, который также является глухим, случайно увидел одно из объявлений. Он узнал Лэя по необычной привычке писать собственное имя задом наперед — так тот делал еще в детстве.

После нескольких онлайн-разговоров Лэй прошел ДНК-тест. Родственники приехали к нему еще до получения результатов, а спустя два часа после их встречи экспертиза официально подтвердила родство.

Во время воссоединения семья поблагодарила супругов Хун за то, что они десятилетиями заботились о Лэе как о собственном сыне. Сам мужчина заявил, что считает своими родителями и биологическую семью, и людей, которые дали ему дом.

Ранее в США кошка вернулась к хозяевам спустя пять лет после пропажи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!