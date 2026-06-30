Мальчик тайком пробрался в поезд и уехал в другой город, разлучившись с семьей на 35 лет

Глухонемой мужчина из Китая воссоединился с родной семьей спустя 35 лет после того, как в детстве случайно уехал на поезде в другой конец страны, пишет South China Morning Post.

В 1991 году Лэй Цзэцин вместе с друзьями тайком забрался в поезд, уснул под сиденьем и проснулся уже за сотни километров от дома. Из-за того, что мальчик был глухим и не мог говорить, он не смог объяснить, кто он и откуда. Некоторое время ребенок жил на улице возле железнодорожного вокзала, пока его не приютила местная жительница, научившая его писать.

Позже о нем начал заботиться владелец ресторана по фамилии Хун. Мужчина дал Лэю жилье, помог устроиться на работу и более 30 лет относился к нему как к родному сыну. Несмотря на новую жизнь, Лэй не прекращал поиски своей семьи. Он публиковал объявления в интернете, обращался в полицию и пытался восстановить воспоминания о детстве.

Переломный момент наступил, когда его старший брат, который также является глухим, случайно увидел одно из объявлений. Он узнал Лэя по необычной привычке писать собственное имя задом наперед — так тот делал еще в детстве.

После нескольких онлайн-разговоров Лэй прошел ДНК-тест. Родственники приехали к нему еще до получения результатов, а спустя два часа после их встречи экспертиза официально подтвердила родство.

Во время воссоединения семья поблагодарила супругов Хун за то, что они десятилетиями заботились о Лэе как о собственном сыне. Сам мужчина заявил, что считает своими родителями и биологическую семью, и людей, которые дали ему дом.

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