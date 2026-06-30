В Сочи слон попытался залезть в машину к сотруднице парка и попал на видео

112: в Сочи слон забрался в машину к сотруднице парка

В Сочи слон пытался забраться в машину к сотруднице парка через окно. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Девушка рассказала, что в этот день приехала на работу на автомобиле мужа и оставила открытыми окна, чтобы проветрить салон. Правда, она совсем забыла, что работает в парке слонов», — сказано в посте.

Любопытные животные тут же окружили машину и один из них решил лично осмотреть интерьер. К счастью, тест-драйв не состоялся и никто не пострадал. Автомобиль также не был поврежден, отмечает канал.

В марте этого года в Таиланде дикий слон повредил популярный ресторан во время ночного поиска еды. Инцидент произошел ранним утром возле национального парка Кхао Яй в районе Пак Чонг. По сообщениям местных жителей, около четырех часов утра туда в ресторан зашел дикий слон, известный в округе под кличкой Бианг Лек.

Животное начало искать пищу у входа в заведение и обыскало фруктовый прилавок. В процессе слон повредил часть здания, включая полки и элементы интерьера.

Ранее в Индии разъяренный слон устроил погром на церемонии и затоптал человека.