В Индии разъяренный слон устроил погром на церемонии и затоптал человека

Sun: в Индии слон сорвался с цепи и затоптал мужчину в храме

В индийском штате Керала слон, которого привезли для участия в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и устроил погром. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным газеты, животное напало на припаркованный легковой автомобиль: хоботом пробило его, перевернуло и повредило дверь бивнями. В результате слон насмерть затоптал 40-летнего Вишну из города Коллам, который доставил его к храму.

Как отмечает издание, слон крушил все вокруг около двух часов. После произошедшего он оставался рядом с телом погибшего, угрожая окружающим и не позволяя приблизиться для оказания помощи. Во время инцидента пострадал еще один человек, его отвезли в больницу.

Само животное удалось остановить с помощью транквилизатора, после чего его привязали к кокосовой пальме возле святилища.

Издание также сообщает, что в тот же день похожий случай произошел в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда: слон затоптал 25-летнего помощника дрессировщика, который умер по дороге в больницу.

Ранее в Африке слоны затоптали американского миллионера во время охоты.

 
