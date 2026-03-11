В Таиланде слон разгромил ресторан

В Таиланде дикий слон повредил популярный ресторан во время ночного поиска еды, пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел ранним утром возле национального парка Кхао Яй в районе Пак Чонг. По сообщениям местных жителей, около четырех часов утра туда в ресторан зашел дикий слон, известный в округе под кличкой Бианг Лек.

Животное начало искать пищу у входа в заведение и обыскало фруктовый прилавок. В процессе слон повредил часть здания, включая полки и элементы интерьера.

По словам местных жителей, Бианг Лек уже не впервые выходит за пределы национального парка в поисках еды. Предполагается, что у животного выработалась привычка к человеческой пище, из-за чего оно регулярно наведывается в населенные пункты поблизости.

