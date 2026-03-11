Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Таиланде слон разгромил ресторан

Bangkok Post: в Таиланде cлон разгромил ресторан
Соцсети

В Таиланде дикий слон повредил популярный ресторан во время ночного поиска еды, пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел ранним утром возле национального парка Кхао Яй в районе Пак Чонг. По сообщениям местных жителей, около четырех часов утра туда в ресторан зашел дикий слон, известный в округе под кличкой Бианг Лек.

Животное начало искать пищу у входа в заведение и обыскало фруктовый прилавок. В процессе слон повредил часть здания, включая полки и элементы интерьера.

По словам местных жителей, Бианг Лек уже не впервые выходит за пределы национального парка в поисках еды. Предполагается, что у животного выработалась привычка к человеческой пище, из-за чего оно регулярно наведывается в населенные пункты поблизости.

Ранее ученые установили, что боевые слоны Ганнибала могут оказаться правдой.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!