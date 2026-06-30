У нижегородского владельца сети газозаправок проходят обыски

Обыски проходят в группе компаний (ГК) «Реал-Инвест», принадлежащей нижегородскому бизнесмену Льву Тарабарину. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, следственные действия начались ранним утром 30 июня. Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов также проводят обыски в квартире 62-летнего предпринимателя. Причины обысков и уголовное дело, в рамках которого они могут проводиться, не раскрываются. Процессуальный статус Тарабарина также неизвестен.

Бизнесмен является владельцем одной из сетей газозаправочных станций в регионе. Он руководит группой компаний «Реал-Инвест», которая специализируется на оптовых поставках сжиженных углеводородных газов, производстве оборудования и обслуживании объектов газовой инфраструктуры.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ситуация с топливом в регионе находится под контролем. По его словам, на части заправок действительно наблюдаются очереди из-за возросшего спроса, выходных дней и высокого трафика в местах расположения автозаправочных станций. Завышенные цены, по словам Никитина, встречаются на частных заправках, в небольших сетях и на станциях, работающих по франшизе, у федеральных сетей стоимость топлива стабильна.

Ранее силовики провели обыски в офисе компании «Медиком» в Петербурге.