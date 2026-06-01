Трехлетняя девочка застрелила младшую сестру, пока отец переодевался

В США трехлетняя девочка нашла на камине пистолет, оставленный отцом, и выстрелила в двухлетнюю сестру, спасти раненую не удалось. Об этом сообщает The Wichita Eagle.

26-летний отец двоих дочерей Майкл Техеда находился дома вместе с детьми. Мужчина достал пистолет из кобуры, положил его на камин, а сам ушел в другую комнату переодеваться. Старшая трехлетняя дочь нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову своей младшей сестре Майле.

Спасти раненую двухлетнюю девочку не удалось. Отца девочек задержали и допросили, он признался, что знал об интересе старшей дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра. Приговор мужчине вынесут 9 июля.

