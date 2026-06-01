Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Трехлетняя девочка застрелила младшую сестру, пока отец переодевался

В США трехлетняя девочка застрелила младшую сестру
Idris Solomon/Reuters

В США трехлетняя девочка нашла на камине пистолет, оставленный отцом, и выстрелила в двухлетнюю сестру, спасти раненую не удалось. Об этом сообщает The Wichita Eagle.

26-летний отец двоих дочерей Майкл Техеда находился дома вместе с детьми. Мужчина достал пистолет из кобуры, положил его на камин, а сам ушел в другую комнату переодеваться. Старшая трехлетняя дочь нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову своей младшей сестре Майле.

Спасти раненую двухлетнюю девочку не удалось. Отца девочек задержали и допросили, он признался, что знал об интересе старшей дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра. Приговор мужчине вынесут 9 июля.

До этого в США мальчик случайно застрелил двухлетнего брата. Взрослые ненадолго отлучились, чтобы забрать забытую вещь, оставив детей в припаркованном автомобиле. В это время четырехлетний мальчик взял пистолет, лежавший на передней панели. Он направил оружие на младшего брата и нажал на курок, пистолет оказался заряженным. Спасатели, прибывшие на место, ничем не смогли помочь, спасти раненого двухлетнего мальчика не удалось.

Ранее мужчина ранил из ружья пятерых человек, пытаясь избавиться от змеи.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!