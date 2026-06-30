«Пикник Афиши х Сбер» пройдет в Санкт-Петербурге

Feduk и Slava Marlow выступят на «Пикнике Афиши» в Санкт-Петербурге

Музыкальный фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет на территории Елагина острова в Санкт-Петербурге 8 августа 2026 года, сообщает пресс-служба компании «Афиша».

На фестивале выступит множество артистов, среди которых Feduk, Slava Marlow, Капсайз, Сергей Бобунец, Минаева и другие.

В этом году в Петербурге впервые «Пикник Афиши» пройдет на пяти музыкальных сценах. Также на фестивале, как и в Москве, будет работать луна-парк.

Посетителей фестиваля ждут различные интерактивные зоны для отдыха, тренировки по йоге, игры в теннис, бадминтон, панна-футбол и волейбол. Кроме того, гости смогут попробовать заняться серфингом, посетить мастер-классы и принять участие в быстрых знакомствах.

Для детей на фестивале будет работать большая зона с театральной сценой и творческим городком, где дети смогут развить логику, проявить фантазию и пройти полосу препятствий.