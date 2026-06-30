В Госдуме осудили появление символики вермахта в метро Петербурга

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал нелепой и вредной идею интегрировать изображения шевронов войск вермахта в рисунок пола станции метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге. По мнению депутата, авторы не вкладывали в задумку негативный смысл, однако найдутся люди, которые начнут фотографироваться на фоне символики.

«Конечно, это никакая не пропаганда нацизма, и у авторов задумки, очевидно, были самые благие намерения. Но когда дело касается изображений, связанных с фашисткой идеологией и гитлеровской военщиной, крайне важен такт и здравый смысл. Тем более если речь идет об общественных местах. То, что уместно, например, для символической акции, совсем не подходит для интерьера вестибюля станции метро, через которую ежедневно проходят тысячи людей. Большинство просто перестанет на это обращать внимание, а найдутся дебилы, которые начнут фоткаться на этом фоне», — сказал он.

Депутат добавил, что трагедию города нельзя использовать в качестве дизайна станции.

«Мой родной город — место чудовищного по своим масштабам и последствиям преступления нацизма, и негоже трагедию делать поводом для оригинального архитектурного решения», — подчеркнул он.

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге закрыта на реконструкцию с прошлого года. Как сообщал губернатор Александр Беглов, часть вестибюля обновленной станции будет изготовлена из рифленых металлических плит, материал для которых включает переплавленную броню фашистской военной техники, найденной на местах боевых действий вокруг Ленинграда. Кроме того, на отдельных плитах у турникетов будут нанесены изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта, и предполагается, что пассажиры будут наступать на эти плиты, сообщал Беглов.

В администрации города «Фонтанке» утверждали, что размещение на полу станции изображений символики вермахта не нарушает закон. В соответствующей статье КоАП (20.3) предполагаются штрафы до 100 тыс. или административный арест за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, однако она не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания соответствующих взглядов.

Ранее юрист рассказал, можно ли носить принты с нецензурной лексикой.