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Рабочий, упавший в шахту лифта на стройке в ЯНАО, отсудил 2 млн рублей

На Ямале монтажник упал в шахту лифта в первый день работы и стал инвалидом
Shutterstock

На Ямале монтажник, который упал в неогражденную лифтовую шахту на стройке и получил тяжелые травмы, отсудил 2 млн рублей. Об этом стало известно Ura.ru.

Инцидент произошел 24 сентября 2024 года в первый день работы Андрея К. на строящемся объекте на улице Советской в Ноябрьске. Мужчина, плохо видевший в темноте, принял опасный проем за ванную комнату и сделал шаг в шахту, уходившую на три этажа вниз.

После падения его госпитализировали, а позже он был признан инвалидом второй группы и до сих пор проходит лечение и реабилитацию. Андрей, потерявший трудоспособность, но вынужденный обеспечивать семью из трех человек, подал иск к работодателю и застройщику.

Суд установил, что несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны труда: шахта не была ограждена, а работника допустили к работе без медосмотра, инструктажа и спецодежды.

Застройщик — крупная строительная компания ООО «Газхолодмаш» — вину не признал, а работодатель-субподрядчик согласился выплатить пострадавшему 150 тыс. рублей. Суд встал на сторону истца, который требовал с каждого ответчика 5 млн рублей, но лишь частично удовлетворил иск, присудив ему 2 млн.

Ранее россиянин попал под суд и отсудил у государства более полумиллиона за преследование.

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