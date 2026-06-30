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Мальчик устроил пожар и уничтожил телефоны на сумму $30 тысяч

SCMP: 5-летний мальчик устроил дома пожар, в котором сгорело 30 смартфонов
China news

В Китае пятилетний мальчик случайно устроил пожар, уничтожив почти 30 смартфонов своего отца на сумму около $30 тысяч, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в китайском городе Шэньчжэнь. Отец ребенка владеет магазином мобильных телефонов и использовал часть своего дома как мастерскую для хранения устройств. По словам мужчины, сын заметил искры от неисправного удлинителя, поджог ими бумажную салфетку, после чего огонь быстро перекинулся на помещение.

В результате сгорели около 30 смартфонов, более половины из которых были iPhone. Страховки на товар не было. Опасаясь, что дым разбудит отца, мальчик закрыл дверь его спальни и даже включил кондиционер, а сам ушел в другую комнату.

Проснувшись от запаха гари, мужчина успел потушить пожар, однако мастерская и часть гостиной уже были серьезно повреждены.

Ранее в Китае кот спас людей во время пожара ценой своей жизни.

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