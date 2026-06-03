Кот в Китае спас семью во время пожара ценой своей жизни

В Китае кот спас людей во время пожара ценой своей жизни, пишет Noodou.

В китайском Шэньчжэне домашний кот стал героем, разбудив хозяев во время ночного пожара. Около четырех утра животное начало громко мяукать и метаться по квартире. Хозяин проснулся и увидел, что жилье уже заполняется дымом.

Мужчина успел разбудить жену и ребенка, после чего семья срочно покинула квартиру, взяв лишь документы.

По словам соседей, огонь распространялся очень быстро, а подъезд заволокло густым дымом. Когда на место прибыли пожарные, возгорание удалось потушить примерно за 20 минут.

Люди не пострадали, однако кота спасти не удалось. Соседи уверены: если бы не питомец, последствия могли быть куда страшнее.

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