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Общество

В Китае кот спас людей во время пожара ценой своей жизни

Кот в Китае спас семью во время пожара ценой своей жизни
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

В Китае кот спас людей во время пожара ценой своей жизни, пишет Noodou.

В китайском Шэньчжэне домашний кот стал героем, разбудив хозяев во время ночного пожара. Около четырех утра животное начало громко мяукать и метаться по квартире. Хозяин проснулся и увидел, что жилье уже заполняется дымом.

Мужчина успел разбудить жену и ребенка, после чего семья срочно покинула квартиру, взяв лишь документы.

По словам соседей, огонь распространялся очень быстро, а подъезд заволокло густым дымом. Когда на место прибыли пожарные, возгорание удалось потушить примерно за 20 минут.

Люди не пострадали, однако кота спасти не удалось. Соседи уверены: если бы не питомец, последствия могли быть куда страшнее.

Ранее храм, в котором 1200 лет хранился «вечный огонь» Японии, был уничтожен огнем.

 
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