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Общество

В Краснодарском крае произошел пожар в тире возле океанариума

МЧС Кубани: пожар в тире в Архипо-Осиповке локализовали на площади 370 кв.м
Виталий Аньков/РИА Новости

В Архипо-Осиповке Краснодарского края произошло возгорание в тире и игровой зоне рядом с океанариумом. Пожар уже удалось локализовать на площади 370 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального МЧС в «Максе».

«Пожар локализовали, площадь 370 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Данные о пожаре появились в Сети утром вторника, 30 июня. СМИ писали, что пожар не затронул сам океанариум, горели прилегающая к нему территория, тир и игровая зона. Известно, что в тушении участвуют 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Изначально площадь возгорания составляла 70 «квадратов».

27 июня сообщалось, что в банном комплексе Siberia на Новой Переведеновской улице в столице произошел пожар. Как писало агентство «Москва», из здания эвакуировали людей. Уточнялось, что дрова неконтролируемо загорелись до попадания в печь. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Ленобласти во время пожара мужчина выпал из окна дома и чудом выжил.

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