Эйфелева башня стала выше из-за аномальной жары

Эйфелева башня увеличивается примерно на 10 см в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.

«Когда температура меняется от -10°C до плюс +40°C, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 см. Это соответствует двум см на каждые +10°C», — рассказал он.

По словам эксперта, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.