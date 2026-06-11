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Общество

«Дело даже не во взрыве батареи»: эксперт об опасности жары для смартфона

Специалист Роскачества Кузьменко: жара может вывести смартфон из строя
Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Истинная угроза жары для смартфона — это не взрыв батареи, а незаметная деградация его компонентов. Об этом в интервью Life сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Пользователи часто жалуются: через полтора-два года телефон начинает «тупить» и еле доживает до вечера. В большинстве случаев причина — «тепловой стресс», который устройство незаметно испытывало в жаркие периоды», — отметил эксперт.

По его словам, каждое повышение температуры аккумулятора на 10°C заметно сокращает его ресурс. Наибольший вред наносят привычки оставлять устройство под прямыми солнечными лучами и использовать навигатор на раскаленной приборной панели авто.

Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский до этого предупреждал, что в жаркую погоду плотный чехол для смартфона мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства.

Специалист посоветовал использовать в жаркую погоду тонкие чехлы или вовсе от них отказаться.

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