Появились кадры с места прощания с бывшим министром обороны РФ Ивановым

Появились кадры с места прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым. Фотографии опубликовал Telegram-канал SHOT.

На одном из кадров представлен вход в Прощальный зал ЦКБ №1, он заставлен венками от близких и бывших коллег экс-министра.

Как сообщалось ранее, Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

Бывший глава Минобороны страны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавил Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В 2013 году Иванов дал интервью тогдашнему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Он рассказал о Путине, оппозиции, Белоруссии и о своем отношении к Москве.

Ранее Собянин выразил соболезнования близким Сергея Иванова.