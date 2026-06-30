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Общество

Россиянин расправился с любовницей, набравшей ради него кредитов

В Новосибирске осудили мужчину, который расправился со знакомой из-за денег
Новосибирский областной суд/VK

Новосибирский областной суд вынес приговор Вугару Алиеву, расправившемуся со знакомой, которой задолжал крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как установил суд, в феврале 2025 года Алиев пришел к знакомой домой, нанес ей несколько ударов ножом и затем душил проводом от зарядного устройства. После этого он взял ее телефон и начал писать матери жертвы, требуя 4,5 млн рублей. Он утверждал, что ее дочь заняла деньги у опасных людей, и требовал выкуп за ее жизнь. Кроме того, Алиев отправлял сообщения от имени дочери и ее фотографии, создавая видимость, что та жива и находится у других людей.

Когда женщина согласилась передать деньги и пришла на встречу, Алиева задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что незадолго до инцидента жертва — 25-летняя Анна С. — призналась матери, что взяла 400 тыс. рублей в кредит, чтобы помочь Алиеву, а теперь ее атакуют коллекторы.

«30 января я получила от дочери большое сообщение, где она написала, что поступила очень нехорошо... Сказала, что она была полной дурой: пыталась помочь человеку, который недостоин этого, и у нее теперь очень большие долги», — рассказала в суде мать потерпевшей.

Суд назначил Алиеву 18 лет колонии строгого режима, штраф 200 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Также с него взыскали более 108 тыс. материального ущерба и 3 млн компенсации морального вреда.

Ранее мужчина спрятал тело 17-летней девушки в чемодан и попался.

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