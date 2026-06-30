Эксперт напомнил, как действовать после потопа в квартире

Если в квартире произошел потоп, необходимо как можно скорее перекрыть воду и отключить электричество, а затем с помощью аварийной службы и самостоятельно зафиксировать все повреждения. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«Первые 20 часов после потопа — самые важные. Пока вода не впиталась в стяжку, у вас есть шанс спасти хотя бы черновой пол. Главное правило здесь — не ждать, пока приедет аварийная бригада, а действовать самим. Если вода льется от вас, нужно немедленно перекрыть кран. Если заливают сверху — звоните в диспетчерскую управляющей компании и требуйте перекрыть стояк. Также обязательно отключите электричество на поврежденном участке или во всей квартире. Сразу после этого вызывайте аварийную службу УК. Они обязаны составить акт осмотра в вашем присутствии. В этом акте нужно прописать все до мелочей: промокшие стены, вздутый ламинат, потеки на потолке, мокрую электропроводку. Обязательно сфотографируйте каждую розетку и каждый угол, причем лучше под 45 градусов, чтобы были хорошо видны лужи и подтеки. Если потоп масштабный, лучше вызвать независимого оценщика еще до того, как вы начнете разбирать мусор — его заключение станет вашим главным козырем в суде», — сказал он.

Эксперт отметил, что следующим этапом необходимо просушить помещение тепловыми пушками как минимум семь-десять дней, и только потом штукатурить стены.

«Влага, запертая внутри стен, через месяц обязательно проявится грибком и плесенью, и тогда все придется переделывать заново. Что касается материалов, то гипсокартонные конструкции, фальш-стены и короба придется вырезать без сожаления — они не восстанавливаются. Ламинат и паркет тоже вскрываются: даже если они внешне высохли, замки уже деформированы, и через пару месяцев покрытие начнет скрипеть и расходиться. Старую штукатурку в местах намокания лучше сбивать до бетона или кирпича, потому что если ее оставить, она через полгода начнет отслаиваться и отваливаться кусками. А вот керамическую плитку можно попробовать спасти, если она еще держится на клеевом слое. Натяжной потолок тоже часто удается сохранить: воду из него аккуратно сливают через специальный лючок. Двери из массива могут пережить потоп, но их придется снять, разобрать и долго сушить в хорошо проветриваемом помещении», — добавил он.

Орехов посоветовал выбирать для ремонта влагостойкую штукатурку, грунтовку глубокого проникновения и бетонную стяжку на разделительном слое. По его словам, сначала необходимо демонтировать старую стяжку, штукатурку, обои и плинтуса, обработать поверхности антисептиком, а затем начинать работы.

Эксперт уточнил, что чаще всего в потопе виноваты соседи сверху, управляющая компания или строители, сделавшие некачественный ремонт. Для компенсации необходимо собрать документы с доказательствами ущерба, в том числе заключение независимого оценщика.

«Затем вы пишете досудебную претензию виновнику и прикладываете к ней копии чеков на материалы и договор с вашей ремонтной бригадой. Очень важно, чтобы договор был подписан обеими сторонами и в нем были четко прописаны суммы работ — суды очень уважают такие документы. После этого вы даете виновнику 30 дней на добровольное возмещение. Если виновник молчит или отказывается платить, придется идти в суд. В иске можно требовать не только стоимость самого ремонта, но и расходы на независимую экспертизу, моральный вред — правда, его обычно присуждают в скромных размерах, от трех до десяти тысяч рублей, но это все равно приятный бонус. Если ответчиком выступает управляющая компания, можно также требовать штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования — это 50% от присужденной суммы. Плюс судебные издержки и госпошлину», — подчеркнул он.

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