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Общество

В Госдуме рассказали россиянам, как уменьшить платежи за ЖКУ летом

Депутат Свищев напомнил, что россияне могут уменьшить платежи за ЖКУ после отпуска
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги, если отсутствовали дома летом, однако сделать это можно только при наличии акта о технической невозможности установки счетчика. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Лето — пора отпусков и дачных поездок. Квартира пустует, а счета за воду и газ приходят. Многие просто платят за воздух. За воду, которой не было. За газ, который не горел. Закон позволяет это исправить. Но есть одно «но»: если у вас есть счетчики, вы просто передаете нулевые показания и не платите. Если счетчиков нет, то перерасчет возможен, но только при наличии акта о технической невозможности их установки. Без этого документа перерасчет сделать не получится», — сказал он.

Свищев уточнил, что документ выдается ресурсоснабжающей или управляющей компанией после обследования жилья, если установка счетчика действительно невозможна по объективным инженерным причинам.

«Согласно Приказу Минстроя, акт выдается, если установка счетчика требует капитального ремонта или реконструкции существующих инженерных систем; невозможно соблюсти технические и метрологические требования к месту установки; нет физической возможности обслуживать прибор или снимать с него показания из-за состояния труб, затопления, неподходящей температуры или влажности. Свежий ремонт, новая плитка или нежелание портить отделку — не причины для отказа от счетчика. Это бытовые, а не технические препятствия. Если можно установить счетчики на все точки водоразбора, не трогая стены, то альтернатива есть. Акт дают только там, где действительно невозможно», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что при отсутствии счетчика и акта перерасчет за воду, газ и электричество получить не получится, поскольку документ требуется по закону, и управляющая компания не вправе делать исключения.

По словам депутата, если УК затягивает сроки с перерасчетом, нужно потребовать от нее письменный мотивированный отказ, направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, обратиться в Роспотребнадзор, а при грубых нарушениях — подать заявление в прокуратуру или суд.

«Не бойтесь жаловаться. ГЖИ существует именно для таких случаев. Одно обращение, и управляющая компания начинает работать. Суды тоже часто встают на сторону граждан, если отказ формальный. Но самый простой способ избежать всей этой волокиты — установить счетчики. Тогда никаких справок, никаких заявлений, никаких споров. Живите спокойно и платите только за то, чем реально пользуетесь», — заключил он.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в России невозможно отказаться от летних отключений воды.

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