В Совфеде предложили усилить контроль за работой частных агентств занятости

Российские частные агентства, специализирующиеся на подборе персонала для различных компаний, в ближайшее время могут столкнуться с новыми требованиями в сфере налогового законодательства. Важно разобраться, куда именно идут соцвзносы и НДФЛ, когда они подыскивают сотни сотрудников по заказу региональных предприятий, заявил на круглом столе в Совфеде зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Он подчеркнул, что в такие агентства предприятия обращаются «не от хорошей жизни». По их заказу рекрутеры по всей стране находят сотни людей, направляя их на работу.

«При этом зачастую получают эти люди зарплаты намного более высокие, нежели местные сотрудники. А вот куда идут социальные взносы и НДФЛ — если они, конечно, вообще платятся — большой вопрос», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Главная проблема заключается в том, что даже при уплате налогов и взносов, средства оседают не там, где люди устраиваются на работу, а в регионе, где зарегистрировано конкретное кадровое агентство, отметили участники совещания. По их словам, это приводит к налоговому дисбалансу, когда рабочие места создаются в одном субъекте, а деньги получают другие.

Для решения проблемы члены Совфеда призвали точечно изменить действующие законы. Так, сегодня от частных кадровиков требуют создавать обособленное подразделение при найме сотрудников на стационарное рабочее место — аналогичное требование предлагается распространить и на случаи, когда рабочее место создается заказчиком, то есть предприятием, обратившимся в агентство.

Кроме того, отмечается важность борьбы с черными налоговыми дырами — например, в ситуациях, когда частные агентства занятости регистрируются в регионах с налоговыми льготами, а работников предоставляют для других субъектов РФ, но налоги при этом не платят.

По итогам совещания сенаторы и эксперты планируют разработать единый документ с предложениями по совершенствованию сферы частного рекрутинга.

Напомним, до этого вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит около 3,1 млн человек, в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 млн рабочих мест. По его словам, для решения кадрового вопроса необходимо перераспределить трудовые ресурсы из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики.

Ранее депутат подчеркнула важность системной аналитики в современной кадровой политике.