Депутат подчеркнула важность системной аналитики в современной кадровой политике

Василькова назвала кадры ключом к технологическому лидерству химической отрасли
Химическая промышленность является фундаментом технологического суверенитета страны. Об этом на заседании рабочей группы экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле в рамках форума «Юновус» заявила председатель экспертного совета, депутат Мария Василькова.

По ее словам, кадровый вопрос стал ключевым для достижения технологического лидерства России. Она подчеркнула, что вопрос заключается уже не только в технологиях, а в людях, способных с ними работать.

Депутат считает, что системная аналитика и долгосрочное прогнозирование должны лежать в основе современной кадровой политики.

«Мы должны понимать, какие специалисты потребуются предприятиям через три, пять и даже десять лет, какие компетенции будут востребованы в конкретном регионе. Только такой подход позволяет готовить не абстрактные кадры, а специалистов под реальные задачи экономики», — добавила Василькова.

Анализ более 2000 предприятий химической отрасли показал устойчивый спрос на молодых специалистов.

«Это означает, что уже сейчас мы можем формировать кадровый резерв предприятий из студентов и выпускников», — сказала депутат.

Василькова назвала Центры опережающей профессиональной подготовки инструментом «умной» кадровой политики. В пример она привела ЦОПП ТГУ на базе Томского государственного университета в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».

«Около 40 субъектов уже направили проекты кадровых стратегий, и сейчас специалисты дорабатывают аналитический инструмент, который позволит регионам принимать точные управленческие решения. Фактически, это единая площадка, где молодой человек может построить свое профессиональное будущее на своей малой родине», — добавила депутат.

Отдельно парламентарий выделила тему производственных практик. По ее словам, после практики студент возвращается как часть отраслевого сообщества.

«Наша задача — выстроить эту связь системно. Именно предприятия должны становиться соавторами образовательных программ и наставниками для молодых кадров», — уточнила она.

 
