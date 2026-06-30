Москвичам рассказали, стоит ли ждать аномальную европейскую жару

Жителям и гостям Москвы не стоит ждать аномальной калининградской и европейской жары в городе, воздух может прогреться максимум до +30°C. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Но на этой неделе будет несколько достаточно теплых, я бы даже сказал жарких дней», — сказал Ильин.

По его словам, со вторника, 30 июня, по четверг, 2 июля, температура воздуха будет подниматься до +25...+30°C. Синоптик добавил, что в некоторых районах Московской области она воздух будет прогреваться выше +30...+32°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что погода без осадков и увеличение температуры воздуха до +28°C прогнозируется в Москве в последний день июня. Синоптик пояснил, что 30 июня на погоду в столичном регионе будет влиять «гребень антициклона с запада».

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных направлений, скорость его от двух до семи метров в секунду. Леус добавил, что атмосферное давление в Москве составит 748 миллиметров ртутного столба. Данный показатель соответствует норме.

Ранее синоптик опроверг прогноз 40-градусной жары в Москве.