Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде в последний день июня

Синоптик Леус: воздух в Москве в последний день июня прогреется до +28°C

Погода без осадков и увеличение температуры воздуха до +28°C прогнозируется в Москве в последний день июня. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что 30 июня на погоду в столичном регионе будет влиять «гребень антициклона с запада».

«В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных направлений, скорость его от двух до семи метров в секунду», — сообщил он.

Леус добавил, что атмосферное давление в Москве составит 748 миллиметров ртутного столба. Данный показатель соответствует норме.

Что касается температуры воздуха, она будет на три-четыре градуса выше климатической нормы. Столбики термометров покажут от +26 до +28°C, уточнил метеоролог.

Накануне глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев обратил внимание, что аномальная жара накрыла европейские страны. Это произошло из-за воздушных масс, которые пришли из Африки. По словам синоптика, до Москвы эти воздушные массы «в таком экстремальном виде не дойдут», поэтому 40-градусной жары в российской столице не ожидается.

Ранее в Калининградской области десятки жителей получили тепловой удар из-за аномальной жары.