Россиянин украл 101 розу для свидания с девушкой, но она не пришла, а его арестовали

В Самаре мужчину арестовали после уклонения от наказания за кражу 101 розы

В Самаре мужчина украл 101 розу для свидания с девушкой, но она не пришла, а его арестовали за уклонение от наказания. Об этом сообщает пресс-служба Промышленного районного суда города.

Инцидент произошел осенью прошлого года — 28-летний россиянин хотел удивить девушку букетом из 101 розы, однако решил не купить его, а украсть. Он вынес из магазина охапку цветов на сумму более 27 тысяч рублей.

Однако в результате девушка на свидание не пришла, а мужчине за грабеж назначили наказание в виде года принудительных работ.

Осужденный должен был явиться в исправительный центр, но скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск. Беглеца поймали и теперь суд решает вопрос о замене принудительных работ на реальное лишение свободы. Мужчина арестован.

Ранее москвич украл цветы для свидания и пытался сбежать от полиции через окно.