Раскрыты подробности о ходе расследования дела о подготовке подрыва здания Минюста РФ

Мужчина, арестованный в рамках уголовного дела о подготовке к подрыву здания министерства юстиции России, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Вину он не признал», — сообщил источник агентства.

Речь идет о Виталии Ларине, который был арестован в конце мая. Решение принял Басманный районный суд Москвы. В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции рассказали, что мужчину подозревают в приготовлении к незаконному созданию взрывного устройства для последующего подрыва здания Минюста РФ. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

25 июня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в административном здании одного из районных судов Мариуполя. Силовики задержали жителя города, который по заданию украинских спецслужб забрал из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и намеревался использовать его для подрыва здания одного из местных судов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая государственную измену. Фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее подростка отправили в колонию за поджог вышки сотовой связи в Ленинградской области.