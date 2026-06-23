Подросток получил 6,5 лет колонии за поджог вышки связи в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области подросток поджег вышку сотовой связи и готовился к подрыву подстанции. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в ноябре 2025 года несовершеннолетний получил через мессенджер указания от неизвестных кураторов. За вознаграждение в криптовалюте он совершил поджог вышки сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района. Кроме того, подросток планировал сжечь подстанцию, но был задержан.

В отношении 16-летнего юноши возбудили уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет заключения с отбыванием в воспитательно колонии.

До этого в Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных. В июне 2025 года в полицию Нефтеюганска поступило четыре сообщения о возгорании машин в разных микрорайонах города. Три иномарки получили значительные повреждения, следователи установили, что причиной всех возгораний стали поджоги. На допросе подросток рассказал, что поджег автомобили, следуя инструкциям неизвестных.

Ранее четверо мурманских школьников попали в колонию за поджоги узла радиосвязи и мотовозов.