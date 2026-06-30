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Общество

Юрист объяснила права работника при замене ушедших в отпуск коллег

Сорокина: работник может потребовать доплаты при замене ушедших в отпуск коллег
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительная нагрузка на сотрудника, исполняющего обязанности коллеги в отпуске, должны быть отдельно оформлены и оплачены. Об этом сообщила замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина в беседе с ТАСС.

Сотрудник в случае несогласия выполнять чужие обязанности имеет право обратиться в инспекцию труда или в суд, потребовав выплату за превышающую штатные обязанности работу, подчеркнула Сорокина.

Любые задачи, которые руководитель просит выполнить за пределами рабочего графика, считаются сверхурочными — первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

Сверхурочная работа, в том числе звонки и сообщения после окончания смены, допускается только с письменного согласия сотрудника. При желании он может отдельно прописать в договоре, что не обязан отвечать на рабочие сообщения во внерабочее время, добавила юрист.

До этого сообщалось, что около 40% опрошенных россиян хотят уволиться после отпуска.

Ранее россиян предупредили об опасности рабочих чатов в отпуске.

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