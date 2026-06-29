Россиян предупредили об опасности рабочих чатов в отпуске

Более четверти (26%) опрошенных россиян во время отпуска мониторят рабочие чаты и решают служебные вопросы. Столько же респондентов просто отдыхают и наслаждаются жизнью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями «Ингосстрах» и «Будь Здоров» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ (есть у «Газеты.Ru»).

22% опрошенных используют отпуск для решения накопившихся бытовых и личных задач — например, посещения врачей, ремонта, чтения или занятий хобби. 16,4% стараются выспаться впрок. 9% респондентов, даже не работая в отпуске, регулярно проверяют рабочие чаты и электронную почту, а 6% также отвечают на звонки и сообщения от коллег.

«Привычка «быть на связи» кажется проявлением ответственности, но на деле это один из самых разрушительных паттернов. Если во время отдыха мы занимаемся рабочими вопросами, то в первую очередь страдает нервная система. Каждое уведомление из рабочего чата вызывает микро-стресс: мозг выбрасывает порцию кортизола, пульс учащается, мышцы напрягаются. Парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление и восстановление, просто не включается. Организм остается в боевом режиме. Формируется нейронная связь: «отпуск=работа». В следующий раз мозг даже не сможет расслабиться, потому что рефлекс уже закреплен. Это прямой путь к тому, что человек больше никогда по-настоящему не отдохнет», — отметила клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров - Нахабино» Ольга Уманова.

По ее словам, такая рабочая активность во время отпуска обесценивает сам отдых. Исследования показывают: те, кто полностью отключается от рабочих коммуникаций в отпуске, сохраняют эффект восстановления на два-три месяца дольше, предупредила Уманова. Те, кто «подсматривает» в чаты, выгорают повторно уже через три-четыре недели, подчеркнула психолог. Она добавила, что отдых должен стать антиподом работы, например, если основная деятельность связана с умственным трудом, то в отпуске лучше отдавать предпочтение физическим активностям и наоборот.

В опросе приняли участие 6 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят уволиться после отпуска.