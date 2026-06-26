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Стало известно, сколько россиян хотят уволиться после отпуска

«Иногосстрах»: около 40% опрошенных россиян хотят уволиться после отпуска
ShutterOK/Shutterstock/FOTODOM

Около 40% опрошенных россиян задумываются о смене работы после отпуска, а 45% нужно время, чтобы снова включиться в рабочий процесс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями «Ингосстрах» и «Будь здоров» («есть у «Газеты.Ru»).

У большинства (31%) адаптация занимает один-два дня, но у 19% сотрудников возвращение к работе сопровождается апатией, раздражением и нарушением сна.

Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова объяснила, что такое состояние называют постотпускным синдромом.

«Ситуация, когда человек возвращается из отпуска разбитым, знакома большинству. В психологии это называют «постотпускным синдромом», или «синдромом понедельника, растянутым на неделю». Появляется ощущение, будто вы не отдыхали, а работали на износ, трудно сосредоточиться, раздражает любой рабочий вопрос, возникает апатия», — рассказала Уманова.

По словам психолога, после отпуска могут появиться нарушения сна: бессонница или, наоборот, желание спать по 12 часов.

Чтобы легче вернуться к работе, Уманова посоветовала оставить один день перед выходом в офис в качестве «амортизатора»: в это время можно без спешки переключиться на рабочий режим. Первые два дня после отпуска лучше посвятить разбору почты, составлению списка задач и расстановке приоритетов, рекомендовала психолог.

Она призвала сохранять часть отпускных ощущений после выхода на работу: смотреть фотографии с отдыха, слушать музыку из поездки, гулять по вечерам или утром.

Уманова также посоветовала честно ответить себе на вопрос, что именно вызывает истощение. Если дело не в объеме работы, а в коллективе, отсутствии развития или постоянном напряжении, человеку может быть нужен не новый отпуск, а более серьезные изменения.

В опросе приняли участие 6 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали слова начальника, которые указывают на скорое увольнение сотрудника.

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