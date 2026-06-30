Арестованным в Австралии россиянам грозит пожизненное заключение за шпионаж

Российской супружеской паре Игорю и Кире Королевым, которые были арестованы в Австралии по подозрению в шпионаже в июле 2024 года, ужесточили обвинение. Теперь им грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного тюремного заключения, сообщает издание Brisbane Times.

Кира Королева несколько лет работала в австралийской армии техником по информационным системам и имела допуск к секретной информации в силах обороны, когда была арестована в 2024 году.

Австралийская полиция заявила, что в 2023 году, находясь в длительном отпуске, она ездила в Россию и, находясь за границей, рассказала мужу, как войти в свой рабочий аккаунт, чтобы отправлять материалы министерства обороны на свой личный адрес электронной почты.

По версии обвинения, Игорь Королев получал доступ к запрошенным материалам и отправлял их своей жене в Россию, далее эта информация отправлялась российским властям.

Изначально им обоим было предъявлено обвинение в подготовке к совершению шпионского преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако в понедельник в магистратском суде Брисбена обвинение было снято заместителем главного магистрата Энтони Геттом и заменено обвинением в сговоре с целью совершения шпионажа, предположительно совершенного в период с 20 января 2023 года по 11 июля 2024 года на стадионе «Эвертон Парк» и на территории России.

Ранее Австралия потребовала от РФ отказаться от защиты обвиненных в шпионаже россиян.