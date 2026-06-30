Число жертв Эболы в ДР Конго возросло

В ДР Конго от вспышки Эболы умерли 377 человек

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической республики Конго (ДРК) выросло до 377, сообщает новостной портал Devdiscourse.

По данным министерства по делам связи и СМИ страны, выявлено 1307 подтвержденных случаев заболевания. Очаги лихорадки сосредоточены в провинциях Итури, Северный и Южный Киву.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее в Дагестане произошла вспышка «азиатской Эболы».