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ЧМ-2026
Армия

Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 10

Собянин сообщил об уничтожении уже 11 дронов, летевших на Москву
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован в 23:13. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу 29 июня, достигло 11.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из соображений безопасности использование неба в районе авиагаваней временно ограничено. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

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