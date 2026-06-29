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Общество

Россиянин погубил девушку из мести ее семье, из-за которой потерял прибыльный бизнес

На Кубани осудили мужчину, погубившего девушку из мести ее семье за бизнес

На Кубани вынесли приговор мужчине, который погубил девушку, чтобы отомстить ее семье за потерянный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Все произошло 21 августа прошлого года в Усть-Лабинске. Мужчина подошел к садившейся в автомобиль девушке и, предвавившись другом ее отца, попросил подвезти его до выезда из города. Водительница согласилась.

Когда машина остановилась на проселочной дороге, мужчина напал на нее. Он избил девушку и не менее 26 раз ударил ножом, пострадавшая не выжила. После этого злоумышленник закопал ее в лесу, а машину отогнал и бросил.

Мотивом преступления стала давняя обида на семью жертвы — из-за конкуренции с ее семьей нападавший в 2013 году потерял прибыльный бизнес. В суде фигурант полностью признал вину — суд назначил ему 16,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее стало известно, что россиянина будут судить за то, что он погубил беременную любовницу и бросил ее на свалке.

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