Россиянина будут судить за то, что он погубил беременную любовницу и бросил ее на свалке

В Прикамье будут судить мужчину, который погубил беременную любовницу

В Прикамье перед судом предстанет 40-летний мужчина, который погубил и бросил на свалке 22-летнюю беременную любовницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 6 апреля в городе Верещагино, когда мужчина находился в автомобиле с любовницей. Девушка заявила, что беременна от него, и пообещала рассказать обо всем его законной супруге.

После этого злоумышленник перекрыл ей кислород и дождался, когда та перестанет подавать признаки жизни. Девушка не выжила. Затем он вывез ее на мусорную свалку и спрятал.

Личность преступника установили уже через несколько дней, мужчину задержали. Проведены генетические, биологические и судебно-медицинские экспертизы. Материалы уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее женщина несколько раз пнула беременную в одном из магазинов Уфы.