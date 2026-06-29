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Общество

В Венесуэле выросло число погибших в результате мощных землетрясений

В Венесуэле 1,7 тыс. человек погибли в результате сильнейших землетрясений
Javier Campos/AP

Число погибших в результате сильнейших землетрясений в Венесуэле достигло 1,7 тысячи человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Его обращение транслировал телеканал VTV.

По данным главы парламента, на данный момент подтверждена гибель 1719 человек, еще 5034 пострадавших обратились за медицинской помощью. В общей сложности жертвами стихии признаны более 22,6 тысячи человек. Родригес также уточнил, что в стране повреждено порядка 900 зданий. Из них 189 полностью разрушены, еще более 650 получили частичные повреждения.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Также была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее у берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение.

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