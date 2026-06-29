У берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 07:01 по местному времени (14:01 мск).

В организации уточнили, что эпицентр находился в 42 км к северу от столицы страны Каракаса, где проживает свыше трех миллионов человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

28 июня спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что в результате подземных толчков не выжили 1450 человек, в больницах страны находятся 3150 человек. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года».