Россиянин обстрелял соседа во время конфликта в подвале дома

Во Владикавказе мужчину обстреляли во время конфликта в подвале дома

Во Владикавказе мужчину обвинили в том, что он обстрелял соседа во время конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 июня на улице Кырджалийской. По версии следствия, между двумя местными жителями вспыхнула бытовая ссора — один из них достал огнестрельное оружие и не менее двух раз выстрелил в соседа. Пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости.

Мужчину доставили в реанимацию с разрывом селезенки и повреждением внутренних органов, а стрелок скрылся с места происшествия на машине. Он бросил авто на набережной, а пистолет выбросил в реку.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили подозреваемого и задержали его, мужчину поместили в СИЗО. Он во всем признался. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Ранее в Новокузнецке женщина обстреляла такси с пассажирами.