В Новокузнецке женщина обстреляла такси с пассажирами

В Кемеровской области полицейские задержали 43-летнюю жительницу Новокузнецка, которая обстреляла машину такси с пассажирами из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратилась 45-летняя водитель такси. Она сообщила, что женщина за рулем Nissan Serena выстрелила в ее Toyota Corolla, в которой в тот момент находились два пассажира. Конфликт произошел из-за очередности проезда в одном из дворов, куда таксистка приехала по заказу.

После этого автомобили разъехались, но через некоторое время злоумышленница догнала машину потерпевшей, обогнала ее и трижды выстрелила в боковое стекло и кузов авто. Сотрудники уголовного розыска задержали стрелявшую, у нее изъяли два пневматических пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.

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