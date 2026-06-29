Российские тайбоксеры впервые за семь лет выиграли с флагом и гимном

Сборная России по муайтай выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в Малайзии

Сборная России по муайтай стала лучшей в общекомандном зачете чемпионата мира в Малайзии, сообщает Telegram-канал «Новости Минспорта РФ».

Чемпионами в составе сборной России стали Белла Дурандина, Зарина Исламова, Валерия Албул, Маргарита Кульгун, Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Али Алиев.

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) в мае 2026 года официально разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Это решение охватывает все возрастные категории и позволяет выступать под флагом и гимном России. Таким образом, впервые с 2019 года национальная сборная страны выступила на турнире в Куала-Лумпуре, используя государственную символику.

Как отметил генеральный директор АНО «Игры», президент федерации муайтай России Дмитрий Путилин, чемпионат мира в Малайзии стал знаковым для сборной России.

«Спустя несколько лет мы вернули на международную арену наши флаг и гимн. Более того, наши ребята выступили так, что гимн Российской Федерации в Куала-Лумпур в рамках чемпионата и первенства мира звучал 14 раз», — сказал он.

Путилин добавил, что этот результат позволил сборной России занять первое общекомандное место с приличным отрывом от всех преследователей.

«Мы в очередной раз доказали, что российская школа муайтай - лучшая в мире! За каждой медалью стоит титанический труд спортсмена и тренеров. Поздравляю всю нашу команду с великолепным результатом», — заключил он.

На протяжении восьми лет национальная команда России стабильно занимает первые места в общекомандном зачете на мировых соревнованиях. Скоро спортсменов ждут два значимых турнира: во Франции с 16 по 26 октября состоятся первенство и чемпионат Европы, а с 6 по 16 ноября в Греции пройдет первенство мира.