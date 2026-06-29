Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Российские тайбоксеры впервые за семь лет выиграли с флагом и гимном

Сборная России по муайтай выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в Малайзии
Федерация муайтай России

Сборная России по муайтай стала лучшей в общекомандном зачете чемпионата мира в Малайзии, сообщает Telegram-канал «Новости Минспорта РФ».

Чемпионами в составе сборной России стали Белла Дурандина, Зарина Исламова, Валерия Албул, Маргарита Кульгун, Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Али Алиев.

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) в мае 2026 года официально разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Это решение охватывает все возрастные категории и позволяет выступать под флагом и гимном России. Таким образом, впервые с 2019 года национальная сборная страны выступила на турнире в Куала-Лумпуре, используя государственную символику.

Как отметил генеральный директор АНО «Игры», президент федерации муайтай России Дмитрий Путилин, чемпионат мира в Малайзии стал знаковым для сборной России.

«Спустя несколько лет мы вернули на международную арену наши флаг и гимн. Более того, наши ребята выступили так, что гимн Российской Федерации в Куала-Лумпур в рамках чемпионата и первенства мира звучал 14 раз», — сказал он.

Путилин добавил, что этот результат позволил сборной России занять первое общекомандное место с приличным отрывом от всех преследователей.

«Мы в очередной раз доказали, что российская школа муайтай - лучшая в мире! За каждой медалью стоит титанический труд спортсмена и тренеров. Поздравляю всю нашу команду с великолепным результатом», — заключил он.

На протяжении восьми лет национальная команда России стабильно занимает первые места в общекомандном зачете на мировых соревнованиях. Скоро спортсменов ждут два значимых турнира: во Франции с 16 по 26 октября состоятся первенство и чемпионат Европы, а с 6 по 16 ноября в Греции пройдет первенство мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!