Международная федерация ассоциаций муайтай восстановила права российских спортсменов

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов, допустив атлетов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации муайтай России.

Российским участникам разрешили выступать без каких-либо ограничений под национальным флагом и с гимном. С белорусских спортсменов сняли все ограничения.

Кроме того, на форме сборных разрешили размещать официальные аббревиатуры стран и национальные знаки отличия. Во время церемоний награждения будут звучать национальные гимны при завоевании чемпионских титулов на официальных соревнованиях IFMA.

«Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену. Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии», — отметил министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярев.

Президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин поблагодарил Дегтярева за работу по возвращению атлетов на международную арену.

«К этому решению IFMA мы шли давно. Наша команда все эти годы продолжала выступать и побеждать на международной арене. Но, конечно, всем нам не хватало национальной идентичности в виде присутствия флага и гимна», --прокомментировал он решение IFMA.

По его словам, федерация постоянно общалась с руководителями IFMA по вопросу возврата национальных атрибутов.

«Безусловно, к принятию итогового решения подтолкнула тенденция последних недель и месяцев, когда поочередно флаг и гимн возвращали нашим атлетам в олимпийских видах спорта», — добавил Путилин.

Напомним, российские спортсмены пройдут двухнедельные сборы на олимпийской базе Озеро Круглое. Сборная России выступит в полном составе, в каждой весовой категории: в основную и молодежную команды войдут по 13 мужчин и 11 женщин.

Чемпионат мира в Малайзии пройдет 16–26 июня. В Таиланде спортсмены выступят 1–8 июля. Осенью запланированы соревнования во Франции (16–26 октября) и Греции (6–16 ноября).

 
