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Общество

Стрельба в немецком Штаде, где погибли шесть человек, произошла из-за конфликта

Spiegel: стрельба в Штаде произошла из-за конфликта на почве личных отношений
IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Стрельба в немецком городе Штаде, который расположен в Нижней Саксонии, произошла по причине «конфликта на почве личных отношений». Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

«О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», — говорится в материале издания.

29 июня в Штаде на севере Германии, где произошла стрельба, немецкая полиция начала спецоперацию. Правоохранительные органы призвали жителей избегать данного района города.

На данный момент известно, что шесть человек не выжили. Также в полиции уточнили, что есть и другие пострадавшие, но их число не раскрывается. При этом у некоторых серьезные ранения.

Трое человек были задержаны, среди них, предположительно, есть стрелок.

Ранее в Татарстане мужчина открыл стрельбу во время застолья с родственниками.

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