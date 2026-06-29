Психолог рассказала, почему возникает мандраж перед свадьбой

Сомнения в партнере перед свадьбой – частое явление, люди боятся сделать неверный выбор и не могут принять окончательное решение. Предсвадебный мандраж возникает у людей из-за неуверенности в отношениях и отсутствия опыта принятия решений, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Во время тревоги важно остановить [мысли] занять удобное положение, например, облокотиться о спинку стула, почувствовать, как ноги упираются в пол. Нужно постараться осознать, что происходит, какое чувство человек сейчас испытывает. Важно понять, где, факт и домысел. Лучше полагаться именно на факты, а не на домыслы. Я бы рекомендовала людям, которые сомневаются вступать в брак, пройти личную психотерапию и проработать, чтобы лучше понять себя. Может быть и правда, что в данный момент человек поступает не так, как ему хочется. Важно замечать, что вступаете в брак именно для себя. Осознать любовь к партнеру», – сказала она.

Неуверенность в будущих отношениях может появляться из-за травматичного прошлого, объяснила психолог.

«Действительно, такое состояние может быть, даже если человек очень сильно любит партнера, но есть какая-то травматизация, либо мало опыта в принятии решений, особенно в детском возрасте. Например, видели, как мама ругается с папой или родители развелись. И тогда подсознательно страшно, что когда я создам семью, опять окажусь в сложной ситуации, где мне будет просто невыносимо. Если правда будет плохо, то здесь есть намного больше возможностей у взрослого человека позаботиться о себе. Важно, чтобы неосознанное становилось осознанным, и тогда становится спокойнее и понятнее. Подобное поведение, если невеста убегает из-под венца или жених не приходит на свадьбу, сильно разрушает взаимоотношения. Второй партнер, как правило, чувствует себя покинутым, ненужным», – отметила эксперт.

Обсуждение проблем с партнером поможет избавиться от неуверенности, подчеркнула Наумова.

«Очень важно поговорить со своим партнером, с которым собираетесь вступить в брак, рассказать о своих чувствах и о состоянии. Возможно, в беседе станет больше ясного и таким образом получится соприкоснуться, увидеть друг друга чувственно, дать возможность своему партнеру дождаться того времени, когда он будет готов. Искренний диалог способствует тому, что любую сложность можно урегулировать», – заключила она.

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