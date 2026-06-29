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Вода в Балтийском море прогрелась до анормальных значений

Ученый Белов: вода в Балтийском море прогрелась до аномальных +23°C
AlesiaKan/Shutterstock/FOTODOM

Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных +23°C. Об этом ТАСС сообщил сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Николай Белов.

«Вода прогрелась из-за аномальной для Калининградской области жаркой погоды, пришедшей с юга Европы. Температура воды в Балтийском море 22...23°C выше нуля. Это аномально, выше нормы. В июне она у нас должна быть порядка 18°C выше нуля», — сказал ученый.

Белов отметил, что из-за аномальной жары водоросли в воде начали цвести. По его словам, если жаркая погода задержится, то в море могут появиться инфекции.

Несколькими часами ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что экстремальная жара, накрывшая Европу, «дотянется краем» до Центральной России. В том числе в ближайшее время она придет в Москву и Подмосковье, отметили синоптики. В первые дни июля температура воздуха может превысить 30-градусную отметку.

Ранее активисты переименовали станции в метро Лондона из-за жары.

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