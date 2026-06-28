Офтальмолог объяснила, как правильно удалить соринку из глаза и чего делать нельзя

Врач Козина: тереть глаз нельзя, промывать чаем или молоком — тем более

Если в глаз попала соринка, ни в коем случае нельзя прибегать к народным методам, рассказала «Газете.Ru» Карина Козина, врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение».

В воздухе крупных городов в теплое время года концентрация микроскопических частиц резко растет: песок, пыль от ремонта дорог, цементная пыль со строек, металлическая стружка. К этому добавляется пыльца деревьев. Каждая частица при моргании скользит по поверхности глаза. Если на ней есть острые края, появляются микроцарапины — точечные повреждения эпителия роговицы и конъюнктивы. Через них проникают бактерии.

«На поврежденную слизистую отвечает иммунитет: расширяются сосуды, появляется покраснение, увеличивается выработка слезной жидкости, — объясняет Козина. — Так развивается конъюнктивит. Если затронута роговица, возникает кератит — с резкой болью, светобоязнью и снижением зрения. Без лечения он может оставить рубец и навсегда испортить зрение».

Первый рефлекс при соринке — потереть глаз. Этого делать нельзя: трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину. Правильный порядок: чаще моргать, чтобы слезы вынесли частицу. Если не помогает — оттянуть верхнее или нижнее веко и посмотреть в зеркало. Часто соринка прячется в складках конъюнктивы и легко смывается водой. Промывать нужно чистой проточной водой, физраствором или «искусственной слезой». Голову наклонить набок, держать веко открытым. Если частица не уходит за 2–3 минуты или появилась боль и покраснение — нужно ехать к офтальмологу.

«В интернете и от соседей до сих пор советуют закапать молоко, промыть чаем или слюной. Все это — прямой путь к бактериальному конъюнктивиту, — предупреждает врач. — Молоко — питательная среда для микробов. Чай сушит поверхность. Слюна заносит ротовую микрофлору. Подходящие средства — только стерильные: бутилированная вода, физраствор, «искусственная слеза»».

Контактные линзы превращают пылинку в спутника глаза на 8–12 часов — при работе на стройке или уборке их лучше снять. Дети и пожилые люди реже моргают и хуже отслеживают дискомфорт — после прогулки им важно промывать лицо и веки.

«Если краснота, светобоязнь и боль не проходят за сутки, есть гнойные выделения или снижается зрение — к офтальмологу нужно идти не откладывая, — резюмирует Козина. — Запущенный кератит дает стойкие последствия, а вовремя начатое лечение полностью восстанавливает поверхность глаза за несколько дней».

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