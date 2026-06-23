Травматолог назвал скорость, которая делает падение с самоката смертельным

Врачи приемных отделений фиксируют «самокатный сезон» так же четко, как сезон гриппа. Большинство серьезных повреждений происходит без участия автомобилей — человек просто не справляется с управлением. Об этом «Газете.Ru» рассказал Михаил Фомин, травматолог-ортопед, эксперт телеканала «Доктор».

Большинство аварий — не стечение обстоятельств, а результат повторяющихся ошибок. Главная проблема — высокая скорость в пешеходных зонах. К этому добавляется игнорирование шлема, резкие маневры и невнимательность. «Использование телефона, наушников, снижение контроля за обстановкой лишает возможности вовремя отреагировать на опасность», — отмечает Фомин.

Отдельно врач выделяет езду вдвоем на одном самокате. Конструкция не рассчитана на такой вес, падение становится практически неизбежным при малейшем препятствии.

Падение с самоката редко бывает легким. Врач выделяет три сценария травм. Первый — падение вперед с выставленными руками при резком торможении. Результат — переломы лучевой кости. Второй — падение на бок при заносе. В таких случаях фиксируют вывихи и переломы ключицы. Третий — удар головой. При отсутствии шлема это приводит к сотрясениям и черепно-мозговым травмам.

«Чаще всего к травмам приводит резкое торможение на высокой скорости. Чтобы затормозить, люди выставляют ногу — тогда это приводит к травмам голеностопа и стопы», — подчеркивает Фомин.

Многие думают, что разница между 20 и 25 км/ч несущественна. Но с точки зрения медицины — это критический порог. Чем выше скорость, тем больше сила удара при столкновении с асфальтом.

Ключевой фактор риска — покрытие дороги. Маленькие колеса не компенсируют дефекты поверхности. «Неровности, ямы, плитка или мокрый асфальт резко повышают риск потери контроля», — объясняет эксперт.

Налокотники и наколенники, по мнению травматологов, переоценены. «Они могут снизить тяжесть ушибов, но не предотвращают основные серьезные травмы», — говорит врач. Они защитят кожу от ссадин, но не спасут кость от перелома на скорости 25 км/ч. Единственный по-настоящему важный элемент экипировки — шлем. Именно он снижает риск летального исхода и инвалидизации.

Безопасность начинается до нажатия кнопки «старт». «Важно проверять самокат перед использованием, особенно тормоза. Не факт, что на конкретном устройстве они исправно работают», — рекомендует Фомин.

Самое важное правило — контроль скорости и внимание. Езда в одиночку, отказ от гаджетов и адекватная оценка покрытия реально снижают риск оказаться в гипсе. «Самым важным остается соблюдение правил и внимание во время катания», — подытожил врач.

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