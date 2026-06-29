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Военный юрист назвал самые частые схемы обмана военных и их семей

Юрист Мамонтов: мошенники обманывают военных «решением по-тихому»
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

С непростыми ситуациями сегодня сталкиваются многие из тех, кто несет службу: увольнение, мобилизация, перевод в другой регион. Люди хватаются за любую возможность получить помощь, и этим активно пользуются мошенники. Шесть распространенных схем обмана назвал «Газете.Ru» военный юрист, майор юстиции в запасе, основатель Межрегионального профсоюза «1000 лучших юристов России» Сергей Мамонтов.

Первая схема — «гарантия результата». В интернете обещают вернуть деньги, если не получится помочь. Клиенту объясняют, что все решаемо, но просят полную предоплату. Несколько недель мошенники имитируют работу, затем перестают отвечать. «Нормальный юрист не гарантирует исход — он гарантирует работу. И никогда не берет все и сразу», — подчеркивает Мамонтов.

Вторая — «решение по-тихому».

«Решалы» с якобы связями узнают детали ситуации, называют цену. Если клиент соглашается — пропадают. Если отказывается — начинают угрожать, что создадут бойцу проблемы. «Из такой ситуации выход окажется дороже и займет намного больше времени», — предупреждает юрист.

Третья — «охота в чатах». Мошенники мониторят открытые чаты и соцсети, создают фейковый аккаунт реального юриста и пишут в личные сообщения.

«Это социальная инженерия. Они знают вашу боль еще до первого слова и умеют этим пользоваться», — объясняет Мамонтов.

Четвертая — «взятка военкому». Это схема, которая грозит не только потерей денег, но и уголовной статьей. Цена — от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей. Даже если создается видимость решения, в итоге ничего не происходит. Сам факт передачи взятки становится предметом шантажа.

Пятая — «договор с нереальными обещаниями». Мошенники действуют под видом официальных юристов. Обещают работать в военной части, куда сейчас не пускают даже адвокатов, или уволить в 59 лет, хотя предельный возраст — 65. Вернуть деньги через суд в таких случаях крайне сложно.

Шестая — «продажа готовых документов». Шаблоны для увольнения или военно-врачебной комиссии за 5–15 тысяч рублей. Но шаблоны в военном праве не работают. «Каждая ситуация индивидуальна. Настоящая работа — это не переписка, а стратегия. Неправильно поданный документ усложняет дальнейшее решение проблемы», — объясняет юрист.

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