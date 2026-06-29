Опровергнут миф о том, что россияне могут жить в Таиланде на 50–60 тысяч «как богачи»

Эксперт Амбросов: для комфортной жизни в Таиланде нужно 120–150 тысяч в месяц

Миф о том, что в Таиланде можно жить на 50–60 тысяч рублей в месяц «как богач», появился не на пустом месте. На такие деньги действительно можно жить, но только в очень базовом сценарии, рассказал «Газете.Ru» Алексей Амбросов, основатель и управляющий директор агентства элитной недвижимости и таиландского девелопера Sunway Estates.

Сегодня Пхукет — самый популярный регион у россиян. Ранее основным был Паттайя, Бангкок выбирают реже. Оценивать реальные расходы логично на примере Пхукета.

«Средние расходы одного человека без учета аренды составляют около 21 тысячи бат (48 тыс. рублей) в месяц. Скромная квартира за 10–15 тысяч рублей — это базовый тай-стайл без кухни и с минимальной мебелью. За комфортное жилье рядом с пляжем с ремонтом, бассейном и тренажерным залом нужно отдать от 20 тысяч бат (44 тыс. рублей)», — объяснил он.

Прибавьте сюда коммунальные платежи: в тропиках кондиционер работает почти круглосуточно, счета за электричество легко могут составить 3–5 тысяч бат (6–11 тыс. рублей). Краткосрочная аренда в высокий сезон (ноябрь–апрель) взлетает в 2–3 раза.

«Получается, бюджет в 50–60 тысяч рублей заканчивается еще до того, как человек начал активно отдыхать, путешествовать или ходить в нормальные кафе», — констатировал эксперт.

Пхукет перестал быть дешевым направлением. Да, перекусить на рынке или в уличном кафе можно за 60–100 бат (134–224 рубля). Но если вы хотите европейские продукты, нормальное мясо, сыр и рестораны с кондиционером, бюджет на питание вырастет до 15–20 тысяч бат (33–44 тыс. рублей) в месяц.

«Средний чек в приличном ресторане на двоих — около 1200 бат (2 683 рубля). Недорогой обед — около 150 бат (335 рублей)», — рассказал специалист.

В подобных историях про «богачей» обычно не учитывают страховку, визовые расходы, транспорт, обновление техники и поездки домой.

Бюджет 50–60 тысяч рублей — экономия на уровне студента без достойного жилья. Для комфортной жизни одного человека на Пхукете стоит ориентироваться на бюджет от 120–150 тысяч рублей в месяц. Для семьи цифры будут выше.

«История про жизнь «как богач» на 50–60 тысяч рублей относится скорее к категории красивых интернет-легенд, чем к реальности современного Пхукета», — резюмирует Алексей Амбросов.

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