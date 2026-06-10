Названы самые выгодные для проживания города для летнего отпуска

OneTwoTrip: Азия и Турция — самые доступные направления для проживания в отпуске

Самым выгодным направлением для летнего отдыха стал Патонг (Таиланд): средняя стоимость ночи в отеле здесь составляет всего 3300 рублей. На втором месте расположился Нью-Дели (5500 рублей), а замыкает тройку лидеров вьетнамский Ханой (6000 рублей).

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В список наиболее доступных городов вошли также турецкая Анкара (6050 рублей) и Паттайя (6400 рублей). Чуть дороже обойдется жилье в странах СНГ и на популярных приморских курортах: ночь в Батуми стоит в среднем 6700 рублей, в Пицунде — 6800 рублей, а в Нячанге — 7100 рублей. Греческие Салоники предлагают размещение за 7300 рублей, а турецкая Аланья — за 7600 рублей.

На противоположном полюсе рейтинга оказались традиционные европейские столицы и элитные курортные зоны. Самым дорогим направлением лета 2026 года признан турецкий Белек, где средняя стоимость одной ночи достигает 47 400 рублей. За ним с заметным отрывом следуют Лондон (33 000 рублей) и Венеция (31 900 рублей).

Высокие цены зафиксированы в Ницце (30 300 рублей) и Сингапуре (26 600 рублей). В Париже за сутки в гостинице придется отдать порядка 24 800 рублей. В перечень наиболее затратных мест для проживания также вошли турецкий Кемер (23 400 рублей), Мадрид (22 500 рублей), Барселона (21 300 рублей) и Флоренция (21 200 рублей).

Так, статистика наглядно демонстрирует глубокое расслоение в мировом гостиничном секторе. Примечательно, что Турция одновременно представлена как в бюджетном перечне (Аланья и Анкара), так и на самой вершине списка наиболее дорогих локаций (Белек, Кемер). Это подчеркивает разнообразие местного рынка, способного удовлетворить запросы как экономных туристов, так и ценителей роскоши. Азия остается одним из самых выгодных направлений для отдыха круглый год, а Европа удерживает статус небюджетного региона.

Ранее выяснилось, что россияне все чаще едут в Таиланд не отдыхать, а зимовать.